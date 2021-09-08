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  • غزة: تسجيل 1604 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وتسع حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية

دولي

من هي أكثر الدول في العالم تضرراً بفيروس (كورونا) ؟

من هي أكثر الدول في العالم تضرراً بفيروس (كورونا) ؟
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية عن ارتفاع عدد إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم إلى أكثر من 221.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.5 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم (221.873.412)، وإجمالي الوفيات (4.585.547)، وفق (روسيا اليوم).

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ(650511)حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها (40.279.732).

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ(584108) حالة فاة، وإجمالي الإصابات (20.914.237).

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات (441042)، وإجمالي إصابات (33.058.843).

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ(264541) وإجمالي إصابات (3.449.295).

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات (198568)، وإجمالي إصابات (2.156.451).

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات (185447)، وإجمالي إصابات (6.946.922).

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات (137156)، وإجمالي إصابات (4.140.634).

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات (133807)، وإجمالي إصابات (7.088.727).

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات (129638)، وإجمالي إصابات (4.579.502).

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات (125378)، وإجمالي إصابات (4.921.410).

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