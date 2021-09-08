شؤون فلسطينية

اللجنة السياسية تناقش آليات التحرك السياسي على الساحتين الأمريكية والأوروبية

اللجنة السياسية تناقش آليات التحرك السياسي على الساحتين الأمريكية والأوروبية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اجتمعت في مقر منظمة التحرير الفلسطينية،  اللجنة السياسية المشكلة من أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية والحكومة برئاسة د.زياد أبو عمرو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس مجلس الوزراء وبحضور  أعضاء تنفيذية منظمة التحرير صالح رأفت ، د. احمد مجدلاني ، د. واصل ابو يوسف ، د. فيصل عرنكي ، بسام الصالحي ، ووزير الخارجية د. رياض المالكي وعضو مركزية حركة فتح روحي فتوح.

وناقشت الوضع السياسي الحالي والتحديات التي تواجه العمل السياسي الفلسطيني وسبل تطويره.

كما تم مناقشة العمل على الساحتين الأمريكية والأوروبية لتوفير الدعم السياسي اللازم للمشروع الوطني الفلسطيني ، والاستفادة من كافة الوسائل المتوفرة بالتواصل مع الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، والعمل معها للتأثير على سياسات ومواقف الدول التي يعيشون بها.

وركز الحضور على أهمية العمل مع البرلمانات وخاصة الكونجرس الأمريكي ومؤسسات المجتمع المدني للتأثير على صانعي القرار لدعم قضايا شعبنا الوطنية وتحصيل حقوقه .
ويذكر ان اللجنة تضم في عضويتها أيضا عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد ورئيس مجلس الوزراء د. محمد اشتية وعضو مركزية حركة فتح حسين الشيخ.

أخبار ذات صلة

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

"الإحصاء": انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

"الإحصاء": انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

الاحتلال يفتش عدة منازل في مدينة الخليل

الاحتلال يفتش عدة منازل في مدينة الخليل

الاحتلال يداهم منزلا في بيت لحم

الاحتلال يداهم منزلا في بيت لحم

الشيخ يلتقي بنائب رئيس الوزراء القطري في الدوحة

الشيخ يلتقي بنائب رئيس الوزراء القطري في الدوحة

توتر شديد في سجن &#34;جلبوع&#34; اثر نقل أسرى قسم 3

توتر شديد في سجن "جلبوع" اثر نقل أسرى قسم 3

الصحة الفلسطينية: نحن أمام مرحلة مفصلية وحالات (كورونا) الخطيرة بدأت بالارتفاع

الصحة الفلسطينية: نحن أمام مرحلة مفصلية وحالات (كورونا) الخطيرة بدأت بالارتفاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

"الإحصاء": انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

الاحتلال يفتش عدة منازل في مدينة الخليل

الاحتلال يفتش عدة منازل في مدينة الخليل

الاحتلال يداهم منزلا في بيت لحم

الاحتلال يداهم منزلا في بيت لحم

الشيخ يلتقي بنائب رئيس الوزراء القطري في الدوحة

الشيخ يلتقي بنائب رئيس الوزراء القطري في الدوحة

توتر شديد في سجن &#34;جلبوع&#34; اثر نقل أسرى قسم 3

توتر شديد في سجن "جلبوع" اثر نقل أسرى قسم 3

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى المبارك

اللجنة السياسية تناقش آليات التحرك السياسي على الساحتين الأمريكية والأوروبية

اللجنة السياسية تناقش آليات التحرك السياسي على الساحتين الأمريكية والأوروبية

منوعات

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نور عمرو دياب في اطلالة رومانسية مع خطيبها

شاهد: نور عمرو دياب في اطلالة رومانسية مع خطيبها

لهذا السبب.. ليلى طاهر تعلن اعتزالها من الفن نهائياً

لهذا السبب.. ليلى طاهر تعلن اعتزالها من الفن نهائياً

شاهد: إطلالة ياسمين صبري بالتايجر

شاهد: إطلالة ياسمين صبري بالتايجر

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: هيفاء وهبي بفستان أحمر مكشوف الظهر

شاهد: هيفاء وهبي بفستان أحمر مكشوف الظهر

بعد الكشف عن سبب طلاقها.. أمل الأنصاري تتصدر &#34;غوغل&#34;

بعد الكشف عن سبب طلاقها.. أمل الأنصاري تتصدر "غوغل"

بعد وفاته بعدة أشهر.. تطور جديد من محمد رمضان بقضية الطيار أبو اليسر

بعد وفاته بعدة أشهر.. تطور جديد من محمد رمضان بقضية الطيار أبو اليسر

ميرفت أمين تنجو من حريق هائل.. وهذا ما حصل

ميرفت أمين تنجو من حريق هائل.. وهذا ما حصل

عربي

شاهد: الأولى من نوعها في مصر.. ماكينة لفحص السكة الحديدية

شاهد: الأولى من نوعها في مصر.. ماكينة لفحص السكة الحديدية

الأردن: انخفاض نسبة محو الأمية إلى 5.1%

الأردن: انخفاض نسبة محو الأمية إلى 5.1%

تفاصيل اجتماع أمير قطر مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

تفاصيل اجتماع أمير قطر مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

رسميًا.. ليبيا تعلن عن انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة

رسميًا.. ليبيا تعلن عن انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة