شاهد.. احتجاجات نسائية ضد (طالبان) في أفغانستان





وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، وفيديو لنساء يمشين احتجاجاً على حكم (طالبان) غرب العاصة الأفغانية.



وتسكن منطقة (داشت بارشي) أغلبية شيعية من إثنية (هازارا)، وهي الإثنية المعروف أنها استُهدفت من جانب (طالبان).

















رام الله - دنيا الوطنتظاهرت مجموعة من النساء الأفغانيات اليوم الأربعاء في مسيرة احتجاجية ضد حركة (طالبان) في منطقة (داشت بارشي)، وذلك بسبب مقتل ضابطة شرطة حامل في محافظة غور قبل أيام قليلة.