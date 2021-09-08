شاهد.. انفجار يتسبب في دمار شقق في ضواحي موسكو

وتمكنت خدمات الطوارئ من إنقاذ ثلاثة أشخاص من بينهم طفلان، فيما يعمل عشرات رجال الإنقاذ في مكان الحادث، وفتح مكتب المدعي العام تحقيقا لمعرفة أسباب الانفجار، وفق (روسيا اليوم).



وبحسب المعلومات الأولية لم يتم الحديث عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الانفجار وانهيار عدد من الشقق.











رام الله - دنيا الوطنانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه انهيار كبير لعدد من الشقق في مبنى سكني يقع في ضواحي موسكو.