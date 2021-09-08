شؤون فلسطينية

مرور غزة توضِّح حالة الطرق خلال الـ24 ساعة الماضية

مرور غزة توضِّح حالة الطرق خلال الـ24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة لشرطة مرور غزة، اليوم الأربعاء، عن حالة الطرق في قطاع غزة، مشيرة إلى وجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات.

ونوهت في بيانها، إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

 وأفادت بأنه تم تسجيل حادثي سير في محافظة الوسطى بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق، لدى حوادث الطرق خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما ودعت السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق،  

وعند حدوث أي حادث مروري يمكن للمواطن التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177، حيث تستقبل شكاوى المواطنين من خلال الواتس أب على الرقم 00972594100640. 

أخبار ذات صلة

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

"الإحصاء": انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

"الإحصاء": انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

الاحتلال يفتش عدة منازل في مدينة الخليل

الاحتلال يفتش عدة منازل في مدينة الخليل

الاحتلال يداهم منزلا في بيت لحم

الاحتلال يداهم منزلا في بيت لحم

الشيخ يلتقي بنائب رئيس الوزراء القطري في الدوحة

الشيخ يلتقي بنائب رئيس الوزراء القطري في الدوحة

توتر شديد في سجن &#34;جلبوع&#34; اثر نقل أسرى قسم 3

توتر شديد في سجن "جلبوع" اثر نقل أسرى قسم 3

الصحة الفلسطينية: نحن أمام مرحلة مفصلية وحالات (كورونا) الخطيرة بدأت بالارتفاع

الصحة الفلسطينية: نحن أمام مرحلة مفصلية وحالات (كورونا) الخطيرة بدأت بالارتفاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

"الإحصاء": انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

الاحتلال يفتش عدة منازل في مدينة الخليل

الاحتلال يفتش عدة منازل في مدينة الخليل

الاحتلال يداهم منزلا في بيت لحم

الاحتلال يداهم منزلا في بيت لحم

الشيخ يلتقي بنائب رئيس الوزراء القطري في الدوحة

الشيخ يلتقي بنائب رئيس الوزراء القطري في الدوحة

توتر شديد في سجن &#34;جلبوع&#34; اثر نقل أسرى قسم 3

توتر شديد في سجن "جلبوع" اثر نقل أسرى قسم 3

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى المبارك

اللجنة السياسية تناقش آليات التحرك السياسي على الساحتين الأمريكية والأوروبية

اللجنة السياسية تناقش آليات التحرك السياسي على الساحتين الأمريكية والأوروبية

منوعات

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نور عمرو دياب في اطلالة رومانسية مع خطيبها

شاهد: نور عمرو دياب في اطلالة رومانسية مع خطيبها

لهذا السبب.. ليلى طاهر تعلن اعتزالها من الفن نهائياً

لهذا السبب.. ليلى طاهر تعلن اعتزالها من الفن نهائياً

شاهد: إطلالة ياسمين صبري بالتايجر

شاهد: إطلالة ياسمين صبري بالتايجر

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: هيفاء وهبي بفستان أحمر مكشوف الظهر

شاهد: هيفاء وهبي بفستان أحمر مكشوف الظهر

بعد الكشف عن سبب طلاقها.. أمل الأنصاري تتصدر &#34;غوغل&#34;

بعد الكشف عن سبب طلاقها.. أمل الأنصاري تتصدر "غوغل"

بعد وفاته بعدة أشهر.. تطور جديد من محمد رمضان بقضية الطيار أبو اليسر

بعد وفاته بعدة أشهر.. تطور جديد من محمد رمضان بقضية الطيار أبو اليسر

ميرفت أمين تنجو من حريق هائل.. وهذا ما حصل

ميرفت أمين تنجو من حريق هائل.. وهذا ما حصل

عربي

شاهد: الأولى من نوعها في مصر.. ماكينة لفحص السكة الحديدية

شاهد: الأولى من نوعها في مصر.. ماكينة لفحص السكة الحديدية

الأردن: انخفاض نسبة محو الأمية إلى 5.1%

الأردن: انخفاض نسبة محو الأمية إلى 5.1%

تفاصيل اجتماع أمير قطر مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

تفاصيل اجتماع أمير قطر مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

رسميًا.. ليبيا تعلن عن انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة

رسميًا.. ليبيا تعلن عن انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة