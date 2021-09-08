مرور غزة توضِّح حالة الطرق خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة لشرطة مرور غزة، اليوم الأربعاء، عن حالة الطرق في قطاع غزة، مشيرة إلى وجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات.ونوهت في بيانها، إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وأفادت بأنه تم تسجيل حادثي سير في محافظة الوسطى بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق، لدى حوادث الطرق خلال الـ24 ساعة الماضية.كما ودعت السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق،وعند حدوث أي حادث مروري يمكن للمواطن التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177، حيث تستقبل شكاوى المواطنين من خلال الواتس أب على الرقم 00972594100640.