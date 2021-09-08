دولي

زلزال بقوة 7.4 يضرب جنوب شرق المكسيك

زلزال بقوة 7.4 يضرب جنوب شرق المكسيك
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حاكم ولاية غيريرو هيكتور أستوديلو، اليوم الأربعاء، أن زلزالًا بقوة 7.4 ضرب جنوب شرق المكسيك، الليلة الماضية، ما تسبب في اهتزاز المباني، وخروج الناس إلى الشوارع.

وذكر أن شخصا واحدا توفي، ولا توجد حتى الآن معلومات عن عدد الخسائر البشرية، رغم أن السلطات تتلقى العديد من التقارير عن الأضرار المادية.

ومن جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الزلزال يقع على بعد 14 كلم جنوب شرق منتجع أكابولكو الساحلي في ولاية غيريرو، وعلى بُعد 400 كلم جنوب العاصمة.

وبدوره، أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ، ومقره في هونولولو، عاصمة ولاية هاواي الأمريكية، تحذيرا من خطر حصول أمواج مد عالية "ضمن دائرة شعاعها 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل المكسيك".

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