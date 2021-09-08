مصرع شاب من الخليل غرقًا بالقرب من الخضيرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية في الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الأربعاء، عن مصرع شاب من الخليل، يبلغ من العمر (25 عامًا)، غرقًا على شاطئ كوشي بالقرب من منطقة الخضيرة، في الداخل المحتل.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 4 شبان تعرضوا للغرق في شاطئ كوشي بالقرب من الخضيرة، موضحةً انه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج على الفور.وأفادت بأن الشاب هو أنس محمود عبد الحي أمواس المناصرة، من بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل،ووصفت الطواقم الطبية حالة احد الشبان بالحرجة، وتم الإعلان عن وفاته بالمكان بعد فشل عمليات الانعاش، والآخرين فهم بحالة مستقرة.