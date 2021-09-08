شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات لأهالي أسرى نفق الحرية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات لأهالي أسرى نفق الحرية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عملية اعتقال لأقرباء أبطال عملية "انتزاع الحرية" من سجن "جلبوع".

وقالت مصادر محلية، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت كلا من : يعقوب نفيعات، والد الأسير مناضل نفيعات من بلدة يعبد، ورداد عارضة، شقيق الأسير محمود عارضة من بلدة عرابة، وباسم قاسم عارضة، شقيق الأسير محمد قاسم عارضة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جنود الاحتلال هددوا الأهالي بالتنكيل وفي حال قدموا أي مساعدة للمطلوبين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدتيّ يعبد وعرابة جنوب جنين، ويتواجدون وسط بلدة يعبد بحثاً عن أجهزة تسجيل الكاميرات.

وطوال ساعات فجر اليوم، واصل المئات من جنود الاحتلال حملات التمشيط والدهم في بلدات وقرى عانين والطيبة والعرقة غرب جنين، وكذلك شنت قوات الاحتلال حملات تمشيط أخرى في الجنوب الغربي من جنين من بلدات برطعة حتى يعبد وأم دار وظهر العبد، بحثا عن الأسرى الستة الذين فروا من سجن "جلبوع".

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