اشتية: من حق كل أسير البحث عن كافة الطرق التي ينال فيها حريته











رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن كل أسير فلسطيني يريد الحرية، ومن حقه البحث عن كل الطرق لينال فيها حريته"، مطالبا إسرائيل بالإفراج عن كل الأسرى، سواء كانوا أصحاب المؤبدات او المرضى او النساء، وكل من هم في سجون الاحتلال.جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في وضع حجر الأساس لمركز تطوير المنتجات التراثية الفلسطينية "تراثي"، اليوم الثلاثاء، والممول من الحكومة الهندية.وأضاف اشتية: "من حق كل أسير ان يبحث عن حريته، ومن حق أهلنا على الحكومة القيام بكل جهد من أجل الافراج عن الاسرى، لذلك أحيي الاسرى واتنمى ان يتم تبييض السجون، وأن يكون كل أبناءنا الاسرى بيننا".