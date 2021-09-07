شؤون فلسطينية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية والنخالة

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية والنخالة
رام الله - دنيا الوطن
هاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، مهنئًا بنجاح الأسرى أبناء حركة الجهاد الإسلامي، وزكريا الزبيدي، القائد في كتائب شهداء الأقصى، في الحصول على حريتهم رغم أنف الاحتلال، والفرار من معتقلاته.

وأكد هنية أن ما قام به هؤلاء الأبطال هو صفحة جديدة من صفحات الانتصار لشعبنا الفلسطيني في صراع الإرادات مع هذا المحتل الغاصب، بحسب وكالة (الرأي).

وعبّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن إيمانه العميق بأن سلسلة إنجازات الشعب الفلسطيني المتتالية على هذا الاحتلال، ستتواصل وصولًا إلى التحرير الكامل للأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأسرى.

وشدد هنية على ضرورة حماية هؤلاء الأبطال، وتوفير الحاضنة الآمنة لهم ليواصلوا مسيرة المقاومة المباركة.

وفي الوقت ذاته أكدا التزامهما بتحرير أسرانا من سجون العدو مهما كلف ذلك من ثمن باعتبار ذلك على رأس سلم الأولويات.

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