مخاوف إسرائيلية من تصعيد في قطاع غزة.. في هذه الحالة

رام الله - دنيا الوطنأكد ألون بن دافيد، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، بأن هناك مخاوف لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أنه في حال تصفية الأسرى الستة خلال اشتباك مسلح خلال عملية البحث عنهم، فسيؤدي ذلك الى توتر أمني مع قطاع غزة.وكان خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، قد أكد في تصريحات له أمس الاثنين، أنه في اغتيال الأسرى الستة، فإن الاحتلال سيدفع ثمناً غالياً، محذرا إياه من الفتك بهم او اغتيالهم.يشار إلى أن ستة أسرى فلسطينيين، قد فروا، في الساعات الاولى من صباح يوم السبت، من سجن جلبوع، عبر نفق تم حفره في مرحاض القسم الذي كانوا يقبعون فيه.