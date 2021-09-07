دولي

إيطاليا تسجل 4720 إصابة و71 وفاة جديدة بـ(كورونا)

إيطاليا تسجل 4720 إصابة و71 وفاة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تسجيلها 4720 إصابة و71 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع، مقابل 5315 الأحد و3361 الاثنين، ليصل العدد العام إلى مستوى نحو 4.579 مليون حالة، بينها 133787 حالة نشطة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 71 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 56 الأحد و52 الاثنين، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 129638 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى نحو 4.316 مليون شخص، بعد تسجيل 6877 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الـ12 في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، والـ9 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

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