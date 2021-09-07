قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أشخاص.. هل لهم علاقة بالأسرى الستة؟

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص من قرية الناعورة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.وأشارت الصحفية الإسرائيلية، إلى أن هناك شبهات بأن الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، قد اشتروا الطعام من الأشخاص الثلاثة الذين تم اعتقالهم، وذلك بعد مراجعة تسجيلات الكاميرات الأمنية، عقب ضبطها من مسجد في القرية التي تعد الأقرب لسجن جلبوع.وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في الساعات الأولى من يوم السبت، فرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع، عبر نفق حفر في مرحاض الغرفة التي كانوا يقبعون فيها.