دولي

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة للوفيات الجديدة بـ(كورونا) منذ مارس

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة للوفيات الجديدة بـ(كورونا) منذ مارس
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أعلى حصيلة للوفيات الجديدة بعدوى فيروس (كورونا) منذ شهر مارس الماضي، حيث تجاوز هذا المؤشر 200 حالة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 37489، مقارنة مع 37011 الأحد و41192 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 7.056 مليون حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 209 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 120 الأحد و45 الاثنين، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 133483 شخصا.

وتعتبر حصيلة اليوم الأعلى للوفيات الجديدة بفيروس (كورونا) في بريطانيا منذ 9 مارس حينما بلغ هذا المؤشر 231 حالة.

وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس (كورونا) في الهند.

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