رابط فحص.. إعلان نتائج الثانوية العامة بدورتها الثانية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، نتائج الثانوية العامة لدورة العام 2020-2021 (الدورة الثانية) مساء اليوم الثلاثاء عبر الموقع www.psge.psوعقدت الوزارة اليوم اجتماعاً ناقشت فيه نتائج الدورة الثانية وإقرارها والتي نُفذت في الفترة من 14- 25/08/2021 في المحافظات الشمالية والجنوبية (الضفة الغربية وقطاع غزة) والمدارس الفلسطينية خارج الوطن في كل من قطر ورومانيا وبلغاريا وتركيا، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.وقالت الوزارة إن هذه الدورة تعد فرصة ثانية للطلبة الناجحين لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند البعض ممن لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث، لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.وشكرت لجنة الامتحانات العامة كل من أسهم في إنجاز وإنجاح هذه الدورة وكل الداعمين والشركاء في مسيرة البناء والتطوير والتي عمادها التعليم النوعي لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، موضحةً أن كشوف الطلبة ستكون متوفرة ظهر غد في مديريات التربية والتعليم.يشار إلى أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ (15430) مشتركاً في مختلف الفروع وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (9964) مشتركاً، وبنسبة عامة (64.58%)، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي (62.04%)، وفي الفرع العلمي (75.44%)، وفي فرع الريادة والأعمال (62.09%)، وفي الفرع التكنولوجي (80.18%) وفي الفرع الشرعي (58.66%) وفي الفروع المهني تراوحت النسبة ما بين (43.75-59.68%).