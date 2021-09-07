في تصريح مقتضب.. سرايا القدس توجه رسالة تهديد للاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، أنها لن تسمح باستمرار العدوان على الأسرى، ولن تترك الاسرى وحدهم ولن تخذلهم.جاء ذلك في تصريح مقتضب أصدرته سرايا القدس، مساء اليوم الثلاثاء، تعقيبا على ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين عامة وأسرى حركة الجهاد الإسلامي خاصة، من عدوان واضح وحملة تنكيل وتنقلات واسعة، نتيجة الهزة الكبى التي تعرضه لها الاحتلال، بعد عملية انتزاع الحرية البطولية.ووجهت سرايا القدس، رسال الى الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه إخوتنا الأسرى وكل خيارتنا مفتوحة".