شؤون فلسطينية

وزير الأشغال يبحث مع نظيره الأردني التعاون المشترك بقطاعي الإنشاءات والإسكان

وزير الأشغال يبحث مع نظيره الأردني التعاون المشترك بقطاعي الإنشاءات والإسكان
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، اليوم، في العاصمة الأردنية عمان مع وزير الأشغال العامة الأردني م. يحيى الكسبي، التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الفلسطينية الأردنية في قطاع الإنشاءات والإسكان وتبادل الخبرات.

وذكر بيان صحفي صادر عن دائرة الإعلام في الوزارة، أن زيارة بدأ زيارته الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تمتد لثلاثة أيام سيلتقي خلالها عددا من الجهات الرسمية الأردنية والنقابية.

وأضاف البيان أن زيارة والكسبي بحثا عددا من القضايا المشتركة، وآلية رفع مستوى التعاون بين البلدين في قطاع البنية التحتية.

ووجه زيارة باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية الشكر والتقدير للملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا، على دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني وقضيته، قائلاً أن زيارته تأتي في إطار التعاون والعمل المشترك لما فيه من تحقيق الفائدة للشعبين الأردني والفلسطيني، وتأتي أيضا كترجمة للعلاقات المميزة والأخويّة التي تجمع الشعبين.

وقال زيارة إن حضوره للعاصمة الأردنية عمان يأتي ضمن برنامج الزيارات المتبادلة بين الأردن وفلسطين في مجال الأشغال العامة والإسكان، وان هناك عدة مواضيع  سنعمل عليها في إطار الشراكة والعمل المستقبلي، من أبرزها تبادل الخبرات والتنسيق في المواقف الإقليمية والدولية فيما يخص قضايا الإسكان والبنية التحتية والمؤتمرات والدورات التدريبية، بالإضافة للاضطلاع على تجربة الوزارة الأردنية في مجال العطاءات المركزية والسكن الاجتماعي لمحدودي الدخل.

من جهته ثمن الكسبي العلاقات والروابط التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني، مؤكدا على أهمية التعاون بين الوزراتين في قطاع الإنشاءات والإسكان.

وأشار الكسبي الى الخبرات التي يمتلكها الجانبان في هذا المجال، مؤكدا ان وزارته تمتلك خبرة واسعة في مجال المشتريات الحكومية والشراء الالكتروني الذي شهد تطورا كبيرا في طرق الشراء والعطاءات، مؤكدا ان تبادل الخبرات سينعكس ايجابيا على قطاع الإنشاءات في كلا البلدين.

وناقش الطرفان بحضور ممثلين عن كلا الوزارتين، عددا من بنود مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها بين الوزارتين عام 2017، وهي بنود ذات العلاقة بمجال الأبنية من حيث تبادل الخبرات والمعلومات حول الأبنية الخضراء والطاقة المتجددة، واقتراح مشروع كودات البناء الأخضر، وتقديمه لصناديق التغير المناخي للحصول على تمويل لتنفيذه.

كما وبحث الطرفان تبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر الهندسية، وكذلك تطوير مستوى التعاون في مشروع طريق واد النار، وكذك تنسيق الرؤى والمواقف والمشاركة في المؤتمرات الدولية، والحصول على دعم الأردن ومؤازرته في مجلس الاسكان العرب، حيث سيتم طرح ثلاثة قرارات.

وتطرق الطرفان إلى بند ذات العلاقة بتنفيذ المشاريع والعمل على تشجيع المقاولين والمكاتب الاستشارية وإتاحة الفرصة لهم في الحصول على أعمال في كلا البلدين.

وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، و ترفع تقاريرها إلى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

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