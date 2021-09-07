قناة (كان): إسرائيل ستقدم المزيد من التسهيلات فيما يخص إعادة إعمار القطاع

رام الله - دنيا الوطنأكدت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل قررت تقديم المزيد من التسهيلات فيما يخص إعادة الاعمار، مؤكدًا أن هناك ضغوطات أمريكية وأوروبية لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان الغزيين.ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية لم تسمها، أن السفير القطري محمد العمادي أبلغهم بوجود تفاهمات بين الدوحة والسلطات الإسرائيلية تفضي إلى رفع الحصار.وأوضحت أنه سيتم الأسبوع المقبل إدخال الحديد إلى القطاع من خلال آلية تختلف عن آلية الاعمار الأممية المتعارف عليها منذ عام 2014، مشيرةً إلى أنه ستقدم أيضًا تقديم تسهيلات فيما يخص المواد ذات الاستخدام المزدوج.وفي وقت سابق، قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين: إن عملية إعادة الاعمار ستكون عبر صرف المنحة القطرية للمستفيدين بشكل مباشر لبناء المنازل المدمرة.وتابع قائلًا، إن الكويت ستقوم بتمويل تشييد عمارات سكنية في القطاع.