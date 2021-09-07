"ثوري فتح" يحمّل الاحتلال وأجهزته المسؤولية الكاملة عن حياة الزبيدي ورفاقه

رام الله - دنيا الوطنحيّا المجلس الثوري لحركة (فتح)، عضو المجلس الثوري، زكريا الزبيدي ورفاقه الأسرى "الذين شقوا طريق حريتهم بإرداة الفلسطيني المتمسك بحريته للخلاص من كابوس الاحتلال، رغم قهر السجان وإدارة السجون الصهيونية".وأكد المجلس في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن "المجلس الثوري يحيي بفخر واعتزاز ما قام به الأخ المناضل زكريا الزبيدي ورفاقه بكسر قيود السجن والسجان".وحمّل المجلس الثوري حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها المسؤولية الكاملة عن حياة الأخ المناضل زكريا الزبيدي ورفاقه الأبطال.ووجه المجلس الثوري تحية إكبار واعتزاز لكامل أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال، وخاصة الاسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم كايد الفسفوس، والأسيرة إسراء جعابيص، على صمودهم في وجه الجلاد.وقال إن الحركة الأسيرة تعاني وعلى مدى عقود من وطأة الاجراءات الاحتلالية العنصرية الظالمة والمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.وأضاف أن الأخ المناضل زكريا الزبيدي ورفاقه انتزعوا حريتهم التي تعتبر حقا تكفله كل الشرائع والقيم الانسانية، وإن المجلس يجدد اعتزازه وفخره بالانجاز الوطني الكبير الذي تمثل بالحرية للأخ زكريا الزبيدي ورفاقه الأبطال.