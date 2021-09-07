طولكرم: تفاصيل قضية سرقة مبلغ 2 مليون شيكل من محل للمجوهرات

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم الثلاثاء، ملابسات قضية سرقة مبلغ مالي بقيمة مليوني شيكل من محل للمجوهرات بطولكرم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه بناءً على شكوى تقدم بها صاحب محلات للمجوهرات لفرع إدارة المباحث العامة في شرطة طولكرم مفادها وجود نقص في إيرادات المحل وتقدر قيمة النقص بحوالي مليوني شيكل حسب الشكوى المقدمة.على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري وتم الاشتباه بأحد موظفي المحل لديهم وبعد استدعائه حسب الأصول، وبسماع أقواله افاد بقيامه بسرقة أموال من المحل وسرقة ما يقارب من 500 -1000 شيكل بشكل يومي على مدار سبع سنوات والتصرف بالمسروقات.وأكدت انه تم إحالته المشتبه به الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.