قيادي بـ (الجهاد): الاحتلال الإسرائيلي يعيش أسوء مراحله منذ احتلاله لأرض فلسطين

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، "إن ما قام به أبطال نفق (جلبوع)، يؤكد على ضعف وهشاشة المنظومة العسكرية الأمنية الإسرائيلية، واستطاعوا أن ينتزعوا حريتهم بالملاعق وبأظافرهم التي نبشوا بها الصخر، من أجل انتزاع الحرية".



وأضاف في تصريحات لـ"دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء: "الاحتلال الإسرائيلي اليوم يعيش أسوء مراحله منذ احتلاله لأرض فلسطين وهو في طريقه إلى الزوال".



وأكد المدلل أن الأسرى الفلسطينيين لا يزالون في حالة اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي داخل السجون، لافتاً إلى أنهم يحددون معالم طريقهم جيداً باتجاه الحرية.



وأوضح أن ما يقوم به الاحتلال من قهر لأسرى الجهاد الإسلامي وتعذيبهم وتنقلاتهم داخل السجون، يدلل على عجز وفشل الاحتلال الذي يعيشه في كافة مستوياته السياسية والعسكرية والأمنية.



ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وفي كل المدن الفلسطينية، أن يحافظوا على هؤلاء الأسرى الذين هربوا من سجن (جلبوع)، وأن يتحملوا مسؤولياتهم في حمايتهم والمحافظة عليهم وتقديم كل أنواع الدعم المساعدة لهم.















خاص دنيا الوطن – محمد دبابش