رضوان لـ "دنيا الوطن": قصف الاحتلال لغزة محاولة للتغطية على فشله بعملية (جلبوع)

خاص دنيا الوطن – محمد دبابشقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: "إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، هي محاولة للتغطية على فشل الاحتلال في عملية (جلبوع)، وفشله إزاء المقاومة الشعبية في غزة وبيتا وجبل صبيح".ووجه في حديثه لـ"دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء: التحية للأسرى الستة، الذين استطاعوا أن يتنزعوا حريتهم من سجن جلبوع، عبر نفق الحرية.وأضاف: "نبارك لأسرانا ولشعبنا هذه العملية النوعية التي مثلت انتصاراً للأسرى الأبطال وهزيمة عسكرية وأمنية للاحتلال الإسرائيلي".ودعا رضوان أبناء الشعب الفلسطيني إلى أكبر حملة اسناد ودعم لأسرانا الذين يقبعون خلف قضبان السجون الذين يتعرضون للتنكيل والاعتداء والقمع في هذه الأثناء، وحمًل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات جرائمه بحق أسرانا.كما ودعا رضوان المؤسسات الحقوقية والدولية والقانونية، إلى وقف العدوان بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.وطالب القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، الوسطاء بالضغط على الاحتلال، لرفع الحصار بشكل كامل وإعادة إعمار قطاع غزة، وأن يتوقف العدوان على القدس وأهالي القطاع والضفة الغربية.