عربي

رئيس البرلمان العربي يشارك في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في فيينا

رئيس البرلمان العربي يشارك في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في فيينا
رام الله - دنيا الوطن
شارك عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على
رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بالعاصمة النمساوية فيينا، وهو المؤتمر الذي ضم حشداً رفيع المستوى من رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية من مختلف دول ومناطق العالم.

و في هذا السياق، أوضح العسومي أن هذا المؤتمر يمثل حدثاً عالمياً فريداً على المستوى البرلماني، وفرصة هامة لتنسيق الجهود البرلمانية الدولية تجاه مختلف القضايا الملحة على الساحة الدولية والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، والتي يستطيع البرلمانيون أن يكون لهم دور فعال في مناقشتها وطرح الحلول بشأنها.

و أكد على أن البرلمان العربي كان حريصا على أن يكون متفاعلا تجاه مختلف القضايا المطروحة للنقاش، سواء من خلال مشاركة وفد البرلمان العربي في المؤتمر، أو من خلال المشاورات الثنائية التي أجراها رئيس البرلمان العربي على هامش المؤتمر مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية الأجنبية، وبعض رؤساء المنظمات البرلمانية الإقليمية، حيث تم تبادل وجهات النظر تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، حتى تكون وجهة النظر العربية حاضرة في هذا المحفل البرلماني العالمي.

و قد ناقش المؤتمر هذا العام، خمس موضوعات رئيسية، الأول: تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة أكثر من النمو الاقتصادي، والثاني: الاستجابة العالمية لجائحة (كوفيد-19)، والثالث: مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية
على شبكة الإنترنت، والرابع: إلغاء القوانين التي تميّز النساء والفتيات، الخامس: الموافقة البرلمانية والمراجعة المنتظمة لتدابير الطوارئ التي تفرضها الحكومات.

أخبار ذات صلة

الأردن: انخفاض نسبة محو الأمية إلى 5.1%

الأردن: انخفاض نسبة محو الأمية إلى 5.1%

تفاصيل اجتماع أمير قطر مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

تفاصيل اجتماع أمير قطر مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

رسميًا.. ليبيا تعلن عن انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة

رسميًا.. ليبيا تعلن عن انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة

شاهد: ماذا علّق الإعلامي المصري عمرو أديب على حادثة هروب الأسرى الستة؟

شاهد: ماذا علّق الإعلامي المصري عمرو أديب على حادثة هروب الأسرى الستة؟

الإفراج عن الساعدي نجل القذافي بعد حبس دام 7 سنوات

الإفراج عن الساعدي نجل القذافي بعد حبس دام 7 سنوات

ليبيا: أنباء عن تسليم رفات معمر القذافي ونجله المعتصم

ليبيا: أنباء عن تسليم رفات معمر القذافي ونجله المعتصم

حزب الله: الأسرى الفلسطينيين الستة وجهوا صفعة قوية للاحتلال ولإجراءاته الأمنية المتشددة

حزب الله: الأسرى الفلسطينيين الستة وجهوا صفعة قوية للاحتلال ولإجراءاته الأمنية المتشددة

الحكومة الليبية تفرج عن نجل القذافي بمقتضى قانوني

الحكومة الليبية تفرج عن نجل القذافي بمقتضى قانوني

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تدهور مستمر للوضع الصحي للأسير المضرب علاء الأعرج

تدهور مستمر للوضع الصحي للأسير المضرب علاء الأعرج

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بحجة &#34;الأعياد اليهودية&#34;

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بحجة "الأعياد اليهودية"

&#34;التربية&#34; و&#34;الصحة&#34; تطلقان برنامج الصحة الشمولية في المدارس الفلسطينية

"التربية" و"الصحة" تطلقان برنامج الصحة الشمولية في المدارس الفلسطينية

&#34;التربية&#34; و &#34;الصحة&#34; تطلقان برنامج الصحة الشمولية في المدارس الفلسطينية

"التربية" و "الصحة" تطلقان برنامج الصحة الشمولية في المدارس الفلسطينية

وكيل الإعلام يستلم أكبر موسوعة عربية وفلسطينية لأعلام فلسطين

وكيل الإعلام يستلم أكبر موسوعة عربية وفلسطينية لأعلام فلسطين

النائب القرعاوي يدعو الشارع الفلسطيني لنصرة الأسرى

النائب القرعاوي يدعو الشارع الفلسطيني لنصرة الأسرى

بتكليف من اشتيه.. قطامي يشارك بالاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في طشقند

بتكليف من اشتيه.. قطامي يشارك بالاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في طشقند

مجلس علماء فلسطين يبارك عملية تحرر الأسرى الستة من سجن (جلبوع)

مجلس علماء فلسطين يبارك عملية تحرر الأسرى الستة من سجن (جلبوع)

منوعات

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: هيفاء وهبي بفستان أحمر مكشوف الظهر

شاهد: هيفاء وهبي بفستان أحمر مكشوف الظهر

بعد الكشف عن سبب طلاقها.. أمل الأنصاري تتصدر &#34;غوغل&#34;

بعد الكشف عن سبب طلاقها.. أمل الأنصاري تتصدر "غوغل"

بعد وفاته بعدة أشهر.. تطور جديد من محمد رمضان بقضية الطيار أبو اليسر

بعد وفاته بعدة أشهر.. تطور جديد من محمد رمضان بقضية الطيار أبو اليسر

ميرفت أمين تنجو من حريق هائل.. وهذا ما حصل

ميرفت أمين تنجو من حريق هائل.. وهذا ما حصل

لهذا السبب.. شيرين عبد الوهاب تعتذر لجمهور جدّة

لهذا السبب.. شيرين عبد الوهاب تعتذر لجمهور جدّة

شاهد: مها أحمد تثير الجدل برقصها وبما طلبته من أحمد سعد

شاهد: مها أحمد تثير الجدل برقصها وبما طلبته من أحمد سعد

شاهد أول تعليق من حسن شاكوش على قرار إيقافه عن الغناء

شاهد أول تعليق من حسن شاكوش على قرار إيقافه عن الغناء

شاهد: بسمة بوسيل تفاجئ جمهورها بنحافتها الزائدة

شاهد: بسمة بوسيل تفاجئ جمهورها بنحافتها الزائدة

لأول مرة.. أنجلينا جولي تكشف الوجه الآخر لبراد بيت

لأول مرة.. أنجلينا جولي تكشف الوجه الآخر لبراد بيت

عربي

الأردن: انخفاض نسبة محو الأمية إلى 5.1%

الأردن: انخفاض نسبة محو الأمية إلى 5.1%

تفاصيل اجتماع أمير قطر مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

تفاصيل اجتماع أمير قطر مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

رسميًا.. ليبيا تعلن عن انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة

رسميًا.. ليبيا تعلن عن انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة

الإفراج عن الساعدي نجل القذافي بعد حبس دام 7 سنوات

الإفراج عن الساعدي نجل القذافي بعد حبس دام 7 سنوات