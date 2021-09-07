وكيل الإعلام يستلم أكبر موسوعة عربية وفلسطينية لأعلام فلسطين





وتؤرخ الموسوعة مئة وسته وأربعين علم ومفكر وشاعر وكاتب فلسطيني، هم رواد النهضة الفكرية في فلسطين ما بين العام (1830-1930)، بحضور المكلف بأعمال وكيل مساعد الوزارة والمدراء العامين المكلفين ورؤساء الوحدات من مؤلفها المؤرخ والباحث جهاد صالح.



وثمن المحمود هذا الجهد البحثي الذي استغرق العمل عليه (16) عاماً، والصادر تحت عنوان رواد النهضة الفكرية والأدبية وأعلامها في فلسطين في عشرة أجزاء عن دائرة الثقافة والإعلام في دولة الشارقة الشقيقة، ويتضمن السيرة الذاتية ل (146) رائد

وعلم وانجازاتهم الثقافية والأدبية والاجتماعية، مؤكدا على بعده الوطني في توثيق النهضة الأدبية والفنية في فلسطين.



وأكد صالح هذا العمل التأريخي يؤصل لمرحلة هامة من تاريخ الشعب الفلسطيني، ساهمت في صناعة نهضته ونهضة دولة عربية ادخل لها الرواد الفلسطينيون كثيراً من مفردات الحداثة وتقنياتها، موجها شكره العميق لسمو سلطان القاسمي الذي تبنى طباعة هذه الموسوعة على مدار خمس سنوات.



وكان جهاد صالح قدم دراسات وكتابات عن شخصيات رياديه في (36) كتاباً عن دور إعلام النهضة الفكرية في فلسطين، منها موسوعة رواد العمل الأدبي المقدسي، وعدد من الأعمال التي أرخت لسير عدد من الأعلام ورواد النهضة في فلسطين مثل خليل بيدس واسماء طوبى وعبد الرحيم محمود.



رام الله - دنيا الوطناستلم يوسف المحمود وكيل وزارة الإعلام بالإنابة عن نائب رئيس الوزراء – وزير الإعلام نبيل أبو ردينة اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة أكبر موسوعة أعلام عربية وفلسطينية.