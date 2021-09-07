بتكليف من اشتيه.. قطامي يشارك بالاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في طشقند



ويعتبر هذا الاجتماع الحدث الأبرز الذي تعقده المجموعة منذ انتشار جائحة (كورونا) لمناقشة بناء التنمية ومناقشة أبرز التحديات التي نشأت عقب انتشار الجائحة وتحقيق الاستجابة، وإعادة التشغيل.



ووضع قطامي كلا من محمد الجاسر الرئيس المنتخب لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى الدكتور حمد بن سليمان البازغي، خلال لقاء جمعه معهما على هامش الاجتماعات في صورة الأوضاع التي تمر بها دولة فلسطين وبشكل خاص مدينة القدس، كما استعرض قطامي الأوضاع الاقتصادية الصعبة والازمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة تراجع حجم المساعدات الخارجية ووقف الكثير منها الى جانب الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المعيقة لأية تنمية حقيقة، خاصة في مدينة القدس والمناطق المصنفة (ج)، والتي تقع في صلب أولويات عمل الحكومة الفلسطينية.



وحث قطامي الدول على سرعة تسديد التزاماتهم المالية من موارد قمة البحر الميت لمتابعة تعزيز موارد صندوق الأقصى وتمكينه من مواصلة رسالته في تغطية الاحتياجات والاولويات الملحة للشعب الفلسطيني في إطار المشاريع التنموية المختلفة في كافة القطاعات.



كما طالب قطامي وبتوجيهات من الدكتور اشتيه المجتمعين بتنفيذ العديد من التدخلات الضرورية والحيوية والتي من شأنها تحسين واقع التنمية في فلسطين، وعلى رأسها الإسراع في الاطلاق الفعلي لصندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، وحضور وفد من الخبراء المختصين من البنك الإسلامي للتنمية لزيارة فلسطين ودراسة واقع التنمية كمقدمة لوضع الية للتدخل اسوة بباقي الدول الأعضاء لدعم خطط وبرامج الحكومة الفلسطينية، والالتزام في توفير الدعم المادي المطلوب.





وقال قطامي في تصريح صحفي، ان دعوته هذه لاقت استجابة سريعة من رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي أوعز بدوره الى الدكتور نبيل غلاب مدير إدارة التمكين الاقتصادي في البنك بترتيب زيارة الى فلسطين في القريب العاجل لوضع خطة للتدخل العاجل من خلال دراسة، تخطيط وتشغيل المشاريع الاستثمارية والتنموية الأمثل في فلسطين.



ولفت قطامي الى أن الاجتماعات هذا العام شهدت مشاركة واسعة ورفيعة المستوى من البلدان الأعضاء متمثلة بأصحاب معالي محافظي البنك، وممثلين من مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، بالإضافة الى أصحاب المصلحة الآخرين، لافتاً إلى أن الاجتماعات ناقشت وعلى مدار 4 أيام العديد من الأمور الهامة والحيوية في قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالبلدان الأعضاء من بينها تعزيز التعافي الاقتصادي والمتمثلة في التعامل مع التحديات التي سببتها جائحة كوفيد 19، عبر التركيز على دعم وتطوير البنى التحتية للنظام الصحي، واليات توفير اللقاحات للمساهمة في قيادة الانتعاش الاقتصادي الشامل داخل البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي عبر انشاء بنى تحتية مستدامة وخضراء.



رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين ممثلة بمستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، وبتكليف من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس في الاجتماع السنوي 46 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت مطلع الأسبوع الجاري وعلى مدار أربعة أيام في العاصمة الأوزبكية "طقشند" برعاية شافكات ميرويويف رئيس جمهورية أوزبكستان ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.