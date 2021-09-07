شؤون فلسطينية

فلسطين: الكشف عن إحصائية إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن إحصائية إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 وفاة و2762 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و1410 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزيرة في التقرير الوبائي، الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 340، قلقيلية 90، جنين 188، سلفيت 77، نابلس 248، أريحا والأغوار 7، طوباس 29، رام الله والبيرة 144، ضواحي القدس 6، بيت لحم 9، الخليل 26، قطاع غزة 1598".

وسجلت 11 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 5 حالات في قطاع غزة، بيت لحم 1، قلقيلية 2، نابلس 3".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي توزعت حسب التالي: "طولكرم 148، قلقيلية 40، جنين 84، سلفيت 56، نابلس 211، أريحا والأغوار 4، طوباس 22، رام الله والبيرة 82، ضواحي القدس 24، بيت لحم 12، الخليل 27، قطاع غزة 700".

ولفتت أن 64 مصابا بفيروس (كورونا) في العناية المكثفة بينهم 14 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 161 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,150,913 بينهم 477,125 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

أخبار ذات صلة

طولكرم: تفاصيل قضية سرقة مبلغ 2 مليون شيكل من محل للمجوهرات

طولكرم: تفاصيل قضية سرقة مبلغ 2 مليون شيكل من محل للمجوهرات

تدهور مستمر للوضع الصحي للأسير المضرب علاء الأعرج

تدهور مستمر للوضع الصحي للأسير المضرب علاء الأعرج

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بحجة &#34;الأعياد اليهودية&#34;

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بحجة "الأعياد اليهودية"

قيادي بـ (الجهاد): الاحتلال الإسرائيلي يعيش أسوء مراحله منذ احتلاله لأرض فلسطين

قيادي بـ (الجهاد): الاحتلال الإسرائيلي يعيش أسوء مراحله منذ احتلاله لأرض فلسطين

رضوان لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: قصف الاحتلال لغزة محاولة للتغطية على فشله بعملية (جلبوع)

رضوان لـ "دنيا الوطن": قصف الاحتلال لغزة محاولة للتغطية على فشله بعملية (جلبوع)

&#34;التربية&#34; و&#34;الصحة&#34; تطلقان برنامج الصحة الشمولية في المدارس الفلسطينية

"التربية" و"الصحة" تطلقان برنامج الصحة الشمولية في المدارس الفلسطينية

&#34;التربية&#34; و &#34;الصحة&#34; تطلقان برنامج الصحة الشمولية في المدارس الفلسطينية

"التربية" و "الصحة" تطلقان برنامج الصحة الشمولية في المدارس الفلسطينية

وكيل الإعلام يستلم أكبر موسوعة عربية وفلسطينية لأعلام فلسطين

وكيل الإعلام يستلم أكبر موسوعة عربية وفلسطينية لأعلام فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تدهور مستمر للوضع الصحي للأسير المضرب علاء الأعرج

تدهور مستمر للوضع الصحي للأسير المضرب علاء الأعرج

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بحجة &#34;الأعياد اليهودية&#34;

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بحجة "الأعياد اليهودية"

&#34;التربية&#34; و&#34;الصحة&#34; تطلقان برنامج الصحة الشمولية في المدارس الفلسطينية

"التربية" و"الصحة" تطلقان برنامج الصحة الشمولية في المدارس الفلسطينية

&#34;التربية&#34; و &#34;الصحة&#34; تطلقان برنامج الصحة الشمولية في المدارس الفلسطينية

"التربية" و "الصحة" تطلقان برنامج الصحة الشمولية في المدارس الفلسطينية

وكيل الإعلام يستلم أكبر موسوعة عربية وفلسطينية لأعلام فلسطين

وكيل الإعلام يستلم أكبر موسوعة عربية وفلسطينية لأعلام فلسطين

النائب القرعاوي يدعو الشارع الفلسطيني لنصرة الأسرى

النائب القرعاوي يدعو الشارع الفلسطيني لنصرة الأسرى

بتكليف من اشتيه.. قطامي يشارك بالاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في طشقند

بتكليف من اشتيه.. قطامي يشارك بالاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في طشقند

مجلس علماء فلسطين يبارك عملية تحرر الأسرى الستة من سجن (جلبوع)

مجلس علماء فلسطين يبارك عملية تحرر الأسرى الستة من سجن (جلبوع)

منوعات

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: هيفاء وهبي بفستان أحمر مكشوف الظهر

شاهد: هيفاء وهبي بفستان أحمر مكشوف الظهر

بعد الكشف عن سبب طلاقها.. أمل الأنصاري تتصدر &#34;غوغل&#34;

بعد الكشف عن سبب طلاقها.. أمل الأنصاري تتصدر "غوغل"

بعد وفاته بعدة أشهر.. تطور جديد من محمد رمضان بقضية الطيار أبو اليسر

بعد وفاته بعدة أشهر.. تطور جديد من محمد رمضان بقضية الطيار أبو اليسر

ميرفت أمين تنجو من حريق هائل.. وهذا ما حصل

ميرفت أمين تنجو من حريق هائل.. وهذا ما حصل

لهذا السبب.. شيرين عبد الوهاب تعتذر لجمهور جدّة

لهذا السبب.. شيرين عبد الوهاب تعتذر لجمهور جدّة

شاهد: مها أحمد تثير الجدل برقصها وبما طلبته من أحمد سعد

شاهد: مها أحمد تثير الجدل برقصها وبما طلبته من أحمد سعد

شاهد أول تعليق من حسن شاكوش على قرار إيقافه عن الغناء

شاهد أول تعليق من حسن شاكوش على قرار إيقافه عن الغناء

شاهد: بسمة بوسيل تفاجئ جمهورها بنحافتها الزائدة

شاهد: بسمة بوسيل تفاجئ جمهورها بنحافتها الزائدة

لأول مرة.. أنجلينا جولي تكشف الوجه الآخر لبراد بيت

لأول مرة.. أنجلينا جولي تكشف الوجه الآخر لبراد بيت

عربي

الأردن: انخفاض نسبة محو الأمية إلى 5.1%

الأردن: انخفاض نسبة محو الأمية إلى 5.1%

تفاصيل اجتماع أمير قطر مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

تفاصيل اجتماع أمير قطر مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

رسميًا.. ليبيا تعلن عن انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة

رسميًا.. ليبيا تعلن عن انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة

الإفراج عن الساعدي نجل القذافي بعد حبس دام 7 سنوات

الإفراج عن الساعدي نجل القذافي بعد حبس دام 7 سنوات