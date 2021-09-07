شؤون فلسطينية

مجلس علماء فلسطين يبارك عملية تحرر الأسرى الستة من سجن (جلبوع)

مجلس علماء فلسطين يبارك عملية تحرر الأسرى الستة من سجن (جلبوع)
رام الله - دنيا الوطن
بارك رئيس الهيئة الإستشارية والناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين، الشيخ الدكتور محمد صالح الموعد في تصريح له باسم المجلس عبر عدة فضائيات، عملية تحرر الأسرى الأبطال الستة فرارًا عبر حفر نفق من سجن جلبوع، وهم:
١- الأسير البطل محمود عبد الله عارضة
٢- الأسير البطل محمد قاسم عارضه
٣- الأسير البطل يعقوب محمود قادري
٤- الأسير البطل أيهم نايف كمامجي
٥- الأسير البطل زكريا زبيدي
٦- الأسير البطل مناضل يعقوب انفيعات

وأكد الموعد أن ابطال فلسطين دائمًا يفاجئون الاحتلال الإسرائيلي والعالم، بابتكاراتهم البطولية التي من شأنها أن تحير العدو والصديق ببراعة انجازها، وهذه عملية الفرار البطولية للأسرى الستة تدور في فلك براعة الشعب الفلسطين وصبره الطويل لتحقيق هذه الانجازات الشبه مستحيلة.

 وقال الموعد: "هذه رسالة للعدو الصهيوني إننا بإيماننا وتوكلنا على الله وصبرنا ومثابرتنا على الجهاد والمقاومة سنطرده من بلادنا وسنحرر فلسطين والقدس من براثنه بإذن الله".

وأضاف: "أن شباب فلسطين وشباب محور المقاومة الأبطال قريبا بإذن الله ستدوس أقدامهم المطبعين الخونة وأسيادهم الصهاينة المجرمين، وأن أمريكا خارجة من منطقتنا قريبا تاركة خلفها ذيول الخيبة والهزيمة غير مبالية وآبهة لمن كان يعمل معها ضد شعبه وأهله وبلده وهذه افغانستان شاهد على ذلك وليس ببعيد".

ومن جهة ثانية، طالب مجلس علماء فلسطين أبناء شعبنا في الضفة وكل فلسطين بحماية هؤلاء الأبطال وهذا واجب ديني ووطني آثم من يتخلى عن ذلك مهما كانت النتائج لأن الإنتصار الأول كان بفرارهم والإنتصار الثاني الكبير يتمحور بعدم وقوعهم في قبضة العدو المجرم، محذرًا المجلس من العملاء والتنسيق الامني مؤكدا أن كل من تسول له نفسه الوشاية عليهم لأي جهة انتمى هو خائن يجب معاقبته فورا.



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