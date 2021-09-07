وزارة التربية والتعليم تحدد موعد نتائج الثانوية العامة "الدورة الثانية"



وشهد الاجتماع مناقشة نتائج الدورة الثانية وإقرارها والتي نُفذت في الفترة من 14- 25/08/2021 في المحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية خارج الوطن في كل من قطر ورومانيا وبلغاريا وتركيا، إذ تُعد هذه الدورة فرصة ثانية للطلبة الناجحين من تحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند البعض ممن لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث، لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.



وشكرت لجنة الامتحانات العامة كل من أسهم في إنجاز وإنجاح هذه الدورة وكل الداعمين والشركاء في مسيرة البناء والتطوير والتي عمادها التعليم النوعي لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، موضحةً أن كشوف الطلبة ستكون متوفرة ظهر غد في مديريات التربية والتعليم.



يشار إلى أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ (15430) مشتركاً في مختلف الفروع وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (9964) مشتركاً، وبنسبة عامة (64.58%)، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي (62.04%)، وفي الفرع العلمي (75.44%)، وفي فرع الريادة والأعمال (62.09%)، وفي الفرع التكنولوجي (80.18%) وفي الفرع الشرعي (58.66%) وفي الفروع المهنية تراوحت النسبة ما بين (43.75-59.68%).



رام الله - دنيا الوطنقررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم عقب اجتماعها اليوم أن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لدورة العام 2020-2021 (الدورة الثانية) سيكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً عبر الموقع www.psge.ps.