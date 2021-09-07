فلسطين تشارك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب

رام الله - دنيا الوطنانطلقت أعمال اجتماع الجمعية العمومية الثالثة عشرة العادية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، أمس الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة فلسطينية ممثلة بأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني النائب أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية والنائبة جهاد ابو زنيد عضو المجلس الوطني.ويتضمن الاجتماع الذي سيعقد على مدار أربعة أيام العديد من أوراق العمل البرلمانية العربية، بحضور عبدالله الطريجي رئيس الاتحاد، وفيصل العنزي الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية.وحسب جدول أعمال الجمعية سيتم المصادقة على محضر الاجتماع الثالث عشر للجمعية، واعتماد التقرير الإداري لسنة 2020 - 2021 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، واعتماد التقرير المالي للسنة المالية 2020 - 2021 للاتحاد.كما سيتم الاطلاع على الكتب الواردة من المجالس النيابية الأعضاء بشأن ترشيحات نوابهم كأعضاء في الاتحاد.وسيناقش البرلمانيون المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.