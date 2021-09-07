المبادرة الوطنية تشيد بعملية تحرير الأسرى البطولية

رام الله - دنيا الوطنأشادت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بعملية تحرير الأسرى الأبطال من سجن جلبون ، وأكدت أنها أثبتت أن إرادة الحرية لدىالأسرى الفلسطينيين أقوى من كل جدران وقمع الاحتلال، ومنظوماته الأمنية التي تلقت لطمة كبرى على يد أسرى لم يكونوا يملكون سوى أيديهم العارية و إرادتهم الجبارة على تحقيق الحرية.وقالت المبادرة الوطنية: "إن العالم أدار ظهره لحق الأسرى الفلسطينيين في الحرية، رغم أن إسرائيل خرقت كافة الاتفاقيات و تواصل خرق القانون الدولي كل يوم، ما رسخ القناعة لدى الشعب الفلسطيني بأنه لا بديل عن الاعتماد على النفس، ومقاومة الاحتلال والاضطهاد العنصري بكل الأشكال".وأكدت المبادرة أنه ما من قضية أكثر نبلا من الكفاح من أجل حرية جميع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.