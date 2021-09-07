هيئة الاسرى: تدهور على الوضع الصحي للأسير المضرب علاء الأعرج

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل الأسير علاء بتاريخ 30 حزيران/يونيو2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري بدون أن توجه له أي تهمة، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال لمدة عامين سنة 2019.



فيما يواصل خمسة أسرى آخرون إضرابهم المفتوح عن الطعام إلى جانب الأسير الاعرج، وهم:



1. الأسير كايد الفسفوس (32 عامًا) من دورا/ الخليل، الـ(55) .



2. والأسير مقداد القواسمة (24 عامًا) من الخليل، وهو مضرب لليوم (48).



3. والأسير هشام أبو هواش من دورا/ الخليل، لليوم الـ(22).



4. رايق بشارات (45 عاما) من بلدة طمون / محافظة طوباس، مضرب لليوم (17).



5. وشادي ابو عكر من مخيم الدهيشة/ بيت لحم ، مضرب لليوم (14) على التوالي.



وتناشد الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسير الأعرج و رفاقه المضربين، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينين، حيث حولت حياتهم وحياة أسرهم لعقاب حقيقي يدفعون ثمنه كل يوم.











رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن الأسير علاء سميح الأعرج من بلدة عنبتا قضاء محافظة طولكرم (34) عاماً، يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ (30) يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري داخل معتقل الجلمة.فيما تراجع الوضع الصحي للأعرج و ازداد سوء مؤخراً، حيث يعاني من أوجاع شديدة بالمعدة والجهاز الهضمي، إلى جانب صداع مستمر، وضعف عام بالجسم خاصة في قدمه اليسرى التي أصبح لا يستطيع الوقوف عليها، وقد خسر من وزنه أكثر من (30) كيلو.