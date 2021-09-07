"الجهاد الإسلامي": نحذر الاحتلال من أي محاولة للمساس بالأسرى وقادرون على حمايتهم

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع أوضاع الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال، وما يجري بحقهم من عدوان انتقامي خطير وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف ومبادئ حقوق الانسان.وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "فلقد شرعت إدارة مصلحة السجون بعدوان واسع يستهدف الأسرى بشكل عام وأسرى حركة الجهاد الإسلامي بشكل خاص، كرد فعل انتقامي من الاحتلال بعد الفشل الأمني المدوي الذي أصاب الاحتلال وأجهزته الأمنية في أعقاب نجاح مجاهدينا في انتزاع حريتهم من خلال عمل معجزٍ ومحكمٍ ودقيق".وتابعت: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وأمام العدوان الذي ترتكبه قوات الاحتلال بحق الأسرى والذي يجري تحت سمع وبصر المؤسسات والهيئات القانونية والدولية التي لا تحرك ساكناً للجم هذا العدوان، فإننا نؤكد وبكل وضوح أن أي مساس بالأسرى لن يتم السكوت عنه، وأننا لن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم، ومستعدون لفعل كل شيء من أجل حمايتهم ومساندتهم في مواجهة الإرهاب الذي يتعرضون له".وشددت حركة الجهاد الإسلامي على أن المساس بالأسرى خط أحمر، و"على الاحتلال أن يمعن النظر جيداً فيما نقول، وأن يدرك أننا مستعدون وقادرون على حماية أسرانا بكل السُبل والوسائل وخياراتنا في ذلك مفتوحة ومتعددة".