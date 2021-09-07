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الأردن: انخفاض نسبة محو الأمية إلى 5.1%

الأردن: انخفاض نسبة محو الأمية إلى 5.1%
أعلن المجلس الأعلى للسكان في الأردن، عن تراجع نسبة الأمية في المملكة إلى 5.1% للفئة العمرية (15) عاماً فأكثر، فيما بلغت نسبة الأمية لدى الإناث في 2020 نحو 7.5%، مقارنة بنسة الذكور التي بلغت 2.7% في الفئة العمرية المذكورة.

كشفت عبلة عماوي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي، عن تزايد نسبة الأمية في الأردن بين الفئة العمرية (65) فأكثر إلى 29.7%، حيث كانت على الشكل التالي (46.6% للإناث - 12.9% للذكور)، وفق (روسيا اليوم).

وتراجعت نسبة الأمية بين الفئة العمرية من (15) إلى (19) عاماً، لتصل إلى 0.7% فقط.

فيما اتضح أن أعلى نسبة أمية في المملكة جرى تسجيلها في محافظة معان بجنوب البلاد، ووصلت إلى 8.9% حيث كانت (12.1% للإناث - 5.8% للذكور) وأدناها في محافظة إربد (شمال) بنسبة بلغت 4.1% (6.6% للإناث - 1.6% للذكور).

وفي محافظة العاصمة عمان بلغت نسبة الأمية 4.2% على النحو التالي (6.1% للإناث - 2.4% للذكور)، وتزايدت نسبة الأمية في الريف الأردني إلى 7.8% أي (11.5% للإناث و4.2% للذكور)، مقارنة بـ 4.7% مقسمة كالتالي (7% للإناث و2.2% للذكور) في المناطق الحضرية بالمملكة.

ويوافق 8 أيلول/ سبتمبر من كل عام اليوم العالمي لمحو الأمية، والذي يصادف ذكراه غداً.

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