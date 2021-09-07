تفاصيل اجتماع أمير قطر مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

رام الله - دنيا الوطناستقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، وذلك لبحث التطورات الوضع في أفغانستان وجهود تعزيز الأمن في المنطقة.وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى دعم لإجلاء أمريكيين وأفغان معرضين للخطر تُركوا في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم، كما تسعى إلى توافق في الآراء بين الحلفاء بشأن كيفية التعامل مع حكام البلاد الإسلاميين الجدد، وفق (رويترز).وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "إن بلينكن وأوستن وجها الشكر لأمير قطر على دعم قطر الاستثنائي لتسهيل النقل الآمن للمواطنين الأمريكيين ولشركائنا ولأفغان آخرين معرضين للخطر"، مشيراً إلى أن الوزيرين ناقشا قضايا ومبادرات ثنائية، لتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين.