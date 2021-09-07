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سلامة معروف: توقعات بزيادة واضحة بأعداد الحالات الحرجة والخطيرة خلال أسبوعين

سلامة معروف: توقعات بزيادة واضحة بأعداد الحالات الحرجة والخطيرة خلال أسبوعين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، اليوم الثلاثاء، إنه حتى اللحظة وبناءً على توصيات وزارة الصحة، يتم العمل على تعزيز الإجراءات المعلنة سابقاً من حيث زيادة نسبة التطعيم لرفع المناعة المجتمعية، ومتابعة الالتزام ببروتوكولات ووسائل السلامة والوقاية الصحية.

وأضاف في تصريح لإذاعة (وطن) المحلية، أن من المتوقع خلال الأسبوعين القادمين، أن "نشهد زيادة واضحة في أعداد المصابين وكذلك الحالات الحرجة والخطيرة وبالتالي تعزيز جهود تقديم العناية الطبية اللازمة من قبل وزارة الصحة".

وقال معروف: "نشهد هذا الأسبوع متابعة ميدانية مكثفة من مباحث (كورونا) لعمل المنشآت والمرافق ومدى الالتزام فيها بإجراءات السلامة والبروتوكولات الصحية، وتلقي مقدمي الخدمة للقاح، ومتابعة الالتزام بالتوجيهات الخاصة بصالات الأفراح وبيوت العزاء.

وشدد على أنه من الضروري تعزيز حالة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية لدى المواطنين وأهمها الكمامة الطبية التي تراجعت بشكل كبير في الفترة الماضية، وعملية تطعيم المواطنين تسير بوتيرة منتظمة وحالة اقبال على تلقي اللقاح غير مسبوقة.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، بأن الإغلاق والإجراءات الاحترازية العامة ليست خيارا مطروحا في هذه المرحلة ولكنها تبقى خيارات ممكنة وفقا لتطورات الحالة الوبائية، ووفق ما توصي به وزارة الصحة، والمهم الآن تعزيز مناعة المجتمع في مواجهة الموجة الحالية .

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