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رسميًا.. ليبيا تعلن عن انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة

رسميًا.. ليبيا تعلن عن انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، أمس الاثنين، عن انطلاق مشروع المصالحة الوطنية رسميًا في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان نشر على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، إن المنفي: "هنأ أبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة، مثمنا كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية".

وأضاف أن "القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته".

وبارك المنفي انطلاق أولى خطوات المصالحة الوطنية التي تمثل الرغبة الحقيقة لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات، داعيًا الليبيين للالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون.

وذكر البيان أنه "وجه أيضا الدعوة لكل الليبيين، للعمل معا من أجل بناء وطن واحد، ترفرف عليه راية السلام".





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