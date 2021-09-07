سلطات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

رام الله - دنيا الوطنأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جميع أروقة وساحات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين؛ بحجة تأمين احتفال المستوطنين بـ"عيد رأس السنه العبرية".وأوضح مدير الحرم رئيس السدنة الشيخ حفظي أبو سنينة في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الابراهيمي اليوم، بحجة احتفال اليهود بعيد رأس السنة العبرية، ويستمر اغلاقه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد سعيد التميمي في حديث لـ"وفا"، إغلاق الحرم وتعديات الاحتلال والمستوطنين على حرمته "تحديا صارخا لمشاعر العرب والمسلمين، ومساسا خطيرا بحرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وكافة الشرائع الإلهية المجمع عليها في العالم والتي تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة.وطالب التميمي دول العالم برفع هذا الظلم ولجم اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا ومقدراته.