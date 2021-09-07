دولي

الخطوط التركية تحتل المرتبة الثانية أوروبياً بعدد رحلاتها الجوية

الخطوط التركية تحتل المرتبة الثانية أوروبياً بعدد رحلاتها الجوية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تسجل شركة الخطوط الجوية التركية، المركز الثاني أوروبياً، من حيث عدد الرحلات اليومية، بواقع (1297) رحلة، وجاء ذلك بحسب تقرير المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكنترول) الخاص بحركة الرحلات الجوية ما بين 30 آب/أغسطس– 5 أيلول/سبتمبر الجاري.

وأوضح التقرير الصادر، يوم الإثنين، أن حركة الطيران الأوروبية شهدت زيادة تدريجية خلال الفترة المذكورة، إذ بلغ إجمالي الرحلات الجوية (175) ألفا و (607)، وفق (وكالة الأناضول).

وأضافت أن شركة الخطوط الجوية الأيرلندية (رايان إير) تصدرت شركات النقل الجوي الأوروبية، من حيث عدد الرحلات اليومية بـ (2341) رحلة، فيما جاءت الخطوط الجوية التركية في المركز الثاني، بتسجيلها (1297) رحلة يومية.

وأشار التقرير إلى أن خطوط (بيغاسوس) التركية، احتلت المركز التاسع في قائمة شركات الطيران الأكثر طيرانًا في أوروبا بـ (496) رحلات يومية، كما أن الحركة الجوية اقتربت من (72) بالمئة من مستويات عام 2019 قبل جائحة (كورونا).

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