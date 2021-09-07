طالع بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري.وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة + الثامنة + التاسعة حتى الرقم (80) من كشف رقم (2021/29)، مشيرة إلى أهمية التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.