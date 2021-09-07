عدد ضحايا زلزال هايتي يرتفع إلى 2248 قتيلاً

رام الله - دنيا الوطنأفادت السلطات في هايتي، بأن إجمالي ضحايا الزلزال الكبير الذي ضرب هايتي يوم 14 آب/أغسطس الماضي، ارتفع إلى (2248) قتيلاً، بينما لا يزال (329) شخصاً في عداد المفقودين.وقالت الحماية المدنية في هايتي في بلاغ عقب الانتهاء من أعمال الإنقاذ في البلاد، إن: "زلزال هايتي الذي وقع 14 آب/ أغسطس الماضي، أودى بحياة 2248 قتيلاً و12 ألفاً 763 مصاباً، و329 مفقوداً في المقاطعات الثلاث الأكثر تضرراً من الكارثة".الجدير ذكره أن زلزالاً بقوة (7.2) درجة بمقياس ريختر ضرب هايتي، يوم السبت، الرابع عشر من آب/أغسطس الماضي.وكانت بؤرته على بعد (125) كلم عن العاصمة بورت أو برانس، فيما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر.