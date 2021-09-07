شاهد: ماذا علّق الإعلامي المصري عمرو أديب على حادثة هروب الأسرى الستة؟

علّق الإعلامي المصري عمرو أديب، أمس الاثنين، على حادثة هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن (جلبوع) قرب مدينة بيسان في أراضي عام 48؟





وقال في تعليقه على الحادثة خلال برنامجه "الحكاية" عبر قناة (إم بي سي) مصر: إنها "حادثة محدش يصدقها بالتلاتة".





وأضاف: "أمس الساعة 1 في الليل ستة مساجين استطاعوا الهروب من داخل الزنزانة عبر أنفاق، حيث خرجوا من السجن الساعة الواحدة وتم اكتشاف هروبهم الساعة 3".





وتابع: "هذه القصة تشبه فيلم حسن الهلالي".













رام الله - دنيا الوطن