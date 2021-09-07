الاحتلال يغلق البوابة الحديدية المؤدية إلى مخيم الجلزون شمال رام الله

رام الله - دنيا الوطنأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، إغلاق البوابة الحديدية المؤدية إلى مخيم الجلزون شمال رام الله.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال منعت مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج من المخيم، ومن المرور من شارع نابلس المحاذي لمدخله، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق بديلة للوصول إلى رام الله والبيرة، وفق ما نقلت وكالة (وفا).يشار إلى أن الاحتلال أعاد فتح البوابة الحديدية القريبة من المخيم والمؤدية إلى رام الله قبل نحو شهرين، إلى أن عاود إغلاقها.