شؤون فلسطينية

"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" تنهى تطعيم كافة كوادرها العاملة ضد فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، أحمد أبو بكر، أنه وانسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء، والتزاما بإجراءات السلامة العامة، فإن  الوزارة أنهت تطعيم  كافة الكوادر العاملة في مقر الوزارة والمديريات.

ودعا أبو بكر جميع المواطنين الطبيعيين والمعنويين من متلقي الخدمات والشركاء سواء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد إلى ضرورة ابراز شهادة التطعيم ضد فيروس (كورونا) عند الرغبة في الحصول على أي من الخدمات داخل مقر الوزارة أو المديريات مع التأكيد على ارتداء الكمامة، واتخاذ كافة وسائل الحماية والتباعد الجسدي للحد من أي انتشار للفيروس، مع تمنيات  الوزير وأسرة الوزارة السلامة والصحة لجميع مواطنينا الأعزاء.  

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