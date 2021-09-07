كوريا الجنوبية: إطلاق صاروخ (باليستي) من غواصة تجريبياً



وبحسب (سبوتنيك الروسية)، فقد نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مصدر عسكري قوله:" إن غواصة جديدة من طراز (دوسان آهن تشانغ-هو) نفذت اختبارات الإطلاق بنجاح تحت سطح الماء الأسبوع الماضي".



وأضافت يونهاب:"إن تقارير أشارت إلى تسمية الصاروخ الكوري الجنوبي المسلح تسليحا تقليديا (هيونمو 4-4) ويُعتقد أنه أحد أنواع الصاروخ الباليستي الكوري الجنوبي (هيونمو-2بي)، الذي يصل مداه إلى حوالي 500 كيلومتر.



بدورها، قالت وزارة الدفاع:" إنه لا يمكنها تأكيد تفاصيل القدرات العسكرية الفردية لاعتبارات أمنية".



وتطور كوريا الجنوبية صواريخ قوية لاستهداف الخنادق شديدة التحصين والأنفاق في كوريا الشمالية، وكذلك للحد من اعتمادها العسكري على الولايات المتحدة التي تنشر آلافا من جنودها على شبه الجزيرة.



كما كشفت كوريا الشمالية عن سلسلة من الصواريخ الباليستية الجديدة التي تُطلق من الغواصات في السنوات القليلة الماضية، ويبدو أنها تبني غواصة لتحمل الصواريخ في نهاية المطاف.



والجدير ذكره، أن سبع دول أخرى تطور صواريخ باليستية تُطلق من الغواصات وهذه الدول هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والهند وكوريا الشمالية.



وتملك كل هذه الدول ترسانات من الأسلحة النووية التي عادة ما تستخدم لتسليح مثل هذه الصواريخ الباليستية.







رام الله - دنيا الوطنأجرت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، اختباراً جديداً بإطلاقها صاروخاً (باليستي) من غواصة، وبذلك تصبح أول دولة تطور دون امتلاكها أسلحة نووية.