طالع: مناطق أعمال الصيانة والإغلاقات في محافظة غزة والشمال اليوم الثلاثاء





وأفادت "المرور" بوجود أعمال تمديد خط صرف صحي لبلدية غزة في شارع نادي الشاطئ مع إغلاق كلي للشارع، من الساعة 23:00 ولمدة ثلاث ساعات.



كما كشفت عن أعمال صيانة على الأعمدة والمناهل والكابينة اليوم 7/9/2021م من الساعة 05:00 صباحاً وحتى 17:00 في شارع "رقم 8" بجوار الكلية الجامعية لصالح شركة الاتصالات.



وفي محافظة غزة أيضاً، هناك أعمال صيانة جنطة من الساعة 09:00 صباحاً في شارع الجلاء مفترق شارع الثورة، وبعد الانتهاء من الصيانة الأولى سيتم العمل في شارع الميناء مقابل عمارة المارينا شرق دوار الميناء.



كما هناك أعمال صيانة طارئة (جنطة فايبر) في شارع النصر في المنطقة الممتدة من مفترق الاتصالات حتى برج الاندلس مفترق الكرامة من الساعة 09:00 صباحاً و حتى الساعة 19:00 مساءً.



وتستمر أعمال إزالة ركام لعمارة العدنان شارع الصناعة بجوار برج السوسي، وإغلاق كلي للسايد الشرقي "لمدة أسبوع".



وفي محافظة غزة أيضا، هناك أعمال تبليط لشارع الوحدة السايد الجنوبي وإغلاق كلي من قبل عمارة الداعور حتى ما قبل عيادة تل شومير.



وفي محافظة الشمال، هناك استمرار أعمال تمديد خطوط مياه وإغلاق جزئي وكلي بيت حانون شارع دمرة والسكة والمنطقة الصناعية وتنتهي يوم السبت 9/10/2021.



رام الله - دنيا الوطنكشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، عن أعمال صيانة الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق بعض المناطق في محافظتي غزة والشمال اليوم الثلاثاء.