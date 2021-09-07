دولي

إسرائيل: ترجيحات بالوصول لحالة شبيهة بمناعة القطيع في غضون شهرين

إسرائيل: ترجيحات بالوصول لحالة شبيهة بمناعة القطيع في غضون شهرين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رجح مسؤولون كبار في وزارة الصحة الإسرائيلية، أن تصل إسرائيل في غضون شهرين، إلى حالة شبيهة بمناعة القطيع، وذلك بسبب توقع إصابة عشرات آلاف الإسرائيليين غير المطعمين بفيروس (كورونا)، الى جانب ازدياد عدد متلقي الجرعة الثالثة.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه يعتقد أن الدمج بين هذين التوجهين قد يحضر إسرائيل إلى الوضع حيث كانت قبل ثلاثة اشهر، قبل تفشي الموجة الرابعة.

ويشير تحليل لمعطيات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلي، قام به معهد العلوم التطبيقية (تيخنيون) إلى أن احتمال الإصابة بفيروس (كورونا) لدى كل من لم يأخذ الجرعة الثالثة يزيد ب 25 ضعفًا عن الذين تلقوا الجرعة الثالثة.

اما المتعافون فتصل نسبة حمايتهم من الفيروس الى 90% ولكنها تصبح اعلى من ذلك في حال اخذهم جرعة واحدة من اللقاح.

ويرى المحللون أن إسرائيل تقترب من حالة مناعة القطيع حيث سيكون معظم المواطنين مطعمين او متعافين.

ورصدت امس نحو 5500 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا). ويبلغ عدد المرضى بحالة خطيرة، 689 حالة.

أخبار ذات صلة

كوريا الجنوبية: إطلاق صاروخ (باليستي) من غواصة تجريبياً

كوريا الجنوبية: إطلاق صاروخ (باليستي) من غواصة تجريبياً

كيف انتقمت (طالبان) من السفارة الأمريكية في كابل ؟

كيف انتقمت (طالبان) من السفارة الأمريكية في كابل ؟

أول تعليق للولايات المتحدة على أحداث غينيا

أول تعليق للولايات المتحدة على أحداث غينيا

حكومتا البيرو وروسيا تتفقان على تصنيع لقاح (سبوتنيك V)

حكومتا البيرو وروسيا تتفقان على تصنيع لقاح (سبوتنيك V)

الرئيس الأمريكي: الاعتراف بحكومة طالبان لا يزال بعيدا

الرئيس الأمريكي: الاعتراف بحكومة طالبان لا يزال بعيدا

شركة روسية للطيران توقف ستة طيارين عن العمل لرفضهم التطعيم ضد فيروس (كورونا)

شركة روسية للطيران توقف ستة طيارين عن العمل لرفضهم التطعيم ضد فيروس (كورونا)

(كورونا) عالميا: 4 ملايين و583 ألف وفاة و221 مليونا و637 ألف إصابة

(كورونا) عالميا: 4 ملايين و583 ألف وفاة و221 مليونا و637 ألف إصابة

بينت يجري مشاورات مع كبار المسؤولين بشأن فرار الأسرى

بينت يجري مشاورات مع كبار المسؤولين بشأن فرار الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تتسلم حواسيب ومعدات للطلبة ذوي الإعاقة

"التربية" تتسلم حواسيب ومعدات للطلبة ذوي الإعاقة

شاهد: لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن (جلبوع)

شاهد: لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن (جلبوع)

شرطة الاحتلال تعتقل شاباً من مصلى قبة الصخرة

شرطة الاحتلال تعتقل شاباً من مصلى قبة الصخرة

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع عدد رخص الأبنية في الربع الثاني من العام الجاري

"الإحصاء": ارتفاع عدد رخص الأبنية في الربع الثاني من العام الجاري

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعيْن تابعيْن للمقاومة بخانيونس

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعيْن تابعيْن للمقاومة بخانيونس

بدران: حماية أبطال عملية جلبوع ودعمهم واجب على كل أبناء شعبنا

بدران: حماية أبطال عملية جلبوع ودعمهم واجب على كل أبناء شعبنا

مرداوي: عملية أبطال جلبوع تؤكد أن شعبنا صاحب إرادة للتحرر

مرداوي: عملية أبطال جلبوع تؤكد أن شعبنا صاحب إرادة للتحرر

منوعات

بعد الكشف عن سبب طلاقها.. أمل الأنصاري تتصدر &#34;غوغل&#34;

بعد الكشف عن سبب طلاقها.. أمل الأنصاري تتصدر "غوغل"

بعد وفاته بعدة أشهر.. تطور جديد من محمد رمضان بقضية الطيار أبو اليسر

بعد وفاته بعدة أشهر.. تطور جديد من محمد رمضان بقضية الطيار أبو اليسر

ميرفت أمين تنجو من حريق هائل.. وهذا ما حصل

ميرفت أمين تنجو من حريق هائل.. وهذا ما حصل

لهذا السبب.. شيرين عبد الوهاب تعتذر لجمهور جدّة

لهذا السبب.. شيرين عبد الوهاب تعتذر لجمهور جدّة

شاهد: مها أحمد تثير الجدل برقصها وبما طلبته من أحمد سعد

شاهد: مها أحمد تثير الجدل برقصها وبما طلبته من أحمد سعد

شاهد أول تعليق من حسن شاكوش على قرار إيقافه عن الغناء

شاهد أول تعليق من حسن شاكوش على قرار إيقافه عن الغناء

شاهد: بسمة بوسيل تفاجئ جمهورها بنحافتها الزائدة

شاهد: بسمة بوسيل تفاجئ جمهورها بنحافتها الزائدة

لأول مرة.. أنجلينا جولي تكشف الوجه الآخر لبراد بيت

لأول مرة.. أنجلينا جولي تكشف الوجه الآخر لبراد بيت

شاهد: يعقوب بوشهري يصدم متابعيه بهديته الباهظة لزوجته.. وهذا ردة فعلها

شاهد: يعقوب بوشهري يصدم متابعيه بهديته الباهظة لزوجته.. وهذا ردة فعلها

ديانا حداد ترند خليجياً وعربياً بأغنية &#34;عشق ضميان&#34; اخراج نهلة الفهد

ديانا حداد ترند خليجياً وعربياً بأغنية "عشق ضميان" اخراج نهلة الفهد

عربي

الإفراج عن الساعدي نجل القذافي بعد حبس دام 7 سنوات

الإفراج عن الساعدي نجل القذافي بعد حبس دام 7 سنوات

ليبيا: أنباء عن تسليم رفات معمر القذافي ونجله المعتصم

ليبيا: أنباء عن تسليم رفات معمر القذافي ونجله المعتصم

حزب الله: الأسرى الفلسطينيين الستة وجهوا صفعة قوية للاحتلال ولإجراءاته الأمنية المتشددة

حزب الله: الأسرى الفلسطينيين الستة وجهوا صفعة قوية للاحتلال ولإجراءاته الأمنية المتشددة