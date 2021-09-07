إسرائيل: ترجيحات بالوصول لحالة شبيهة بمناعة القطيع في غضون شهرين



اما المتعافون فتصل نسبة حمايتهم من الفيروس الى 90% ولكنها تصبح اعلى من ذلك في حال اخذهم جرعة واحدة من اللقاح.



ويرى المحللون أن إسرائيل تقترب من حالة مناعة القطيع حيث سيكون معظم المواطنين مطعمين او متعافين.



ورصدت امس نحو 5500 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا). ويبلغ عدد المرضى بحالة خطيرة، 689 حالة.



رام الله - دنيا الوطنرجح مسؤولون كبار في وزارة الصحة الإسرائيلية، أن تصل إسرائيل في غضون شهرين، إلى حالة شبيهة بمناعة القطيع، وذلك بسبب توقع إصابة عشرات آلاف الإسرائيليين غير المطعمين بفيروس (كورونا)، الى جانب ازدياد عدد متلقي الجرعة الثالثة.ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه يعتقد أن الدمج بين هذين التوجهين قد يحضر إسرائيل إلى الوضع حيث كانت قبل ثلاثة اشهر، قبل تفشي الموجة الرابعة.ويشير تحليل لمعطيات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلي، قام به معهد العلوم التطبيقية (تيخنيون) إلى أن احتمال الإصابة بفيروس (كورونا) لدى كل من لم يأخذ الجرعة الثالثة يزيد ب 25 ضعفًا عن الذين تلقوا الجرعة الثالثة.