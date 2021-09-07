"التربية" تتسلم حواسيب ومعدات للطلبة ذوي الإعاقة

رام الله - دنيا الوطنتسلّمت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة، اليوم الثلاثاء، أجهزة حواسيب محمولة ولوحية، ضمن مشروع "مجتمعات ومدارس مرنة وشاملة وحامية للأطفال والآباء والمعلمين" في الضفة الغربية وقطاع غزة.ويأتي ذلك بهدف خدمة برامج التحويل للطلبة ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل، وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.وأعرب الوكيل المساعد للشؤون التعليمية ثروت زيد عن سعادته بالتعاون الاستراتيجي بين الوزارة و"إنقاذ الطفل"، بما يخدم شريحة واسعة من الطلبة ذوي الإعاقة، ولمتابعة أنظمة التحويل لهم، من خلال التدريب على الحد من العنف والتنمر ضد الطلبة ذوي الإعاقة ضمن برنامج التربية الإيجابية.وأشادت مديرة البرامج في "إنقاذ الطفل" إيمان البرغوثي، بجهود الوزارة وطاقمها في رعاية المسيرة التعليمية، وإيلاء شريحة الطلبة من ذوي الإعاقة أهمية خاصة، مؤكدة استعدادها الدائم للتعاون مع الوزارة لخدمة الطلبة، وتوفير كل ما يلزم لديمومة العملية التعليمية التعلمية وإشراكهم في خدمة البيئة المدرسية.وعلى هامش اللقاء تم التباحث في عديد القضايا المشتركة، والتأكيد على ضرورة العمل المتواصل من أجل خدمة ذوي الإعاقة.