أول تعليق للولايات المتحدة على أحداث غينيا





وكان كوندي قد فاز بفترة رئاسة ثالثة في أكتوبر الماضي، بعد أن أجرى تعديلا في الدستور يسمح له بالترشح مجددا. وكان كوندي قد فاز بفترة رئاسة ثالثة في أكتوبر الماضي، بعد أن أجرى تعديلا في الدستور يسمح له بالترشح مجددا.





مسلحون يحتجزون الرئيس الغيني ألفا كوندي



قوات عسكرية سيطرت على السلطة في غينيا



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها: الأحداث في كوناكري، مؤكداً على أن العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار والازدهار.وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات يمكن أن تحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلاد، وهي تتجه نحو الوحدة الوطنية ومستقبل أكثر إشراقا للشعب الغيني.وكان ضباط القوات الخاصة الذين استولوا على السلطة واعتقلوا الرئيس الغيني ألفا كوندي فرضوا حظر تجول في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر، واستبدال حكام المناطق بعسكريين.