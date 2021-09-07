قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 5633 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة تسجيل 1598 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).كما أعلنت تعافي 700 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، فيما تم تسجيل خمس حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 139692 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 17646 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 120865 حالة، وإجمالي الوفيات 1181 حالة وفاة.ووصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 310 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 169 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 579570 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 339868 شخصاً.