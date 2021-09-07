حكومتا البيرو وروسيا تتفقان على تصنيع لقاح (سبوتنيك V)





والجدير ذكره، أن وزارة الصحة الروسية سجلت في آب/أغسطس 2020، أول لقاح في العالم مضاد (لكورونا)، (سبوتنيك V) والذي طوره مركز (غاماليا) لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.



كما تم تطوير لقاحين آخرين ضد فيروس (كورونا)، وهما لقاح (إبيفاك كورونا) من إنتاج مركز (فيكتور) التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك الروسية (روس بوتريبنادزور)، ولقاح (كوفيفاك) الذي طوره مركز (تشوماكوف) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.





رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس البيرو بيدرو كاسيتو عن التواصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي حول إنتاج لقاح (سبوتنيكV) المضاد لفيروس (كورونا) في بلاده.وقال بيدرو كاسيتو، "بدون تطعيم لن يكون هناك انتعاش اقتصادي كامل، أبلغكم أنه نتيجة للمفاوضات بين حكومتي البيرو وروسيا، تم الاتفاق على فتح مصنع لإنتاج لقاح (سبوتنيك V) الروسي في البلاد"، وفق (سبوتنيك الروسية).